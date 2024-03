Super Patrik ima vzornika v someščanu in rojaku super Mariu

V nadaljevanju preberite:

Štirje goli v petih tekmah, to je izkupiček 25-letnega Patrika Mijića v drugem delu sezone 1. SNL, v katerem je zadnjeuvrščena Rogaška osvojila osem točk. Ko gre za bitko za obstanek, so Slatinčani osvojili veliko.

Pri Rogaški so hitro našli zamenjavo za Nejca Gradišarja, ki je sedem jesenskih golov unovčil s prestopom na Madžarsko. Mijić se je izkazal za zadetek v polno in potrdil, da je pri naših južnih sosedih vselej mogoče najti igralca z dodano vrednostjo. Pravzaprav so ga Slatinčani ujeli na Slovaškem (Zlate Moravce), od koder je prišel v 1. SNL.

»Moj zastopnik me je usmeril proti Sloveniji in Rogaški. Na Slovaškem nisem dobil dovolj priložnosti, da bi se lahko uveljavil. Bil sem rezervist in dobival le drobtinice,« je pojasnil svoj prihod v Slovenijo in slovensko ligo, ki zanj ni bila neznanka.