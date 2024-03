Hitro opazno, zakaj je Soudani igral za milijon evrov, Iličić pa za tri

V slovenskem nogometnem prvenstvu je vse bolj napeto in izenačeno tako v boju za prvaka, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, kot na dnu, kjer Rogaška vztrajno zmanjšuje zaostanek za tekmeci. Kdo ve, morda bo prav ta konec tedna prišlo do zamenjave na mestih 9 in 10. O vse bolj zanimivem prvenstvu smo govorili tudi v tokratni epizodi podkasta VAR.

Bravo zmagovalec kola, Koper poraženec

Maribor je znižal zaostanek za Celjem in Olimpijo, Rogaška za predzadnjim mestom, potem ko je na Obali prizemljila Koprčane. Kdo so zmagovalci in poraženci 24. kola od 36? »Bravo, ki je zmagal v Domžalah, je zmagovalec kola, Koper poraženec. V derbiju med Celjem in Olimpijo (1:1) je bolj zadovoljna Olimpija, čeravno je bila boljša in bi lahko zmagala. Ohranja namreč pritisk, v celjsko moštvo je vnesla še več živčnosti. Celjani bi lahko odločili tekmo že v prvem polčasu, saj na takšni ravni ne moreš zapraviti dveh nasprotnih napadov tako, kot so ju Štajerci,« je prepričan Gorazd Nejedly, ki je izpostavil zmago Maribora nad Domžalčani (3:0).

Navijači so videli konec tedna več dobrih tekem, tudi derbi v Ljubljani ni razočaral. FOTO: Leon Vidic

»Užitek je bilo gledati akciji za prva gola. Maks Barišić je razkril svoj potencial, žoga med nogami in asistenca za gol, to je bilo mojstrsko,« meni Nejedly in dodaja: »Mariborov trener Ante Šimundža se je prilagodil kakovosti, ki jo premore, in igra tako, da to uveljavlja. Takoj je bilo namreč opazno, zakaj je El Arbi Soudani v Dinamu igral za dober milijon letne plače in zakaj je Josip Iličić igral za dva ali tri milijone v Italiji. Navdušen sem bil.«

Razplet ni presenetil niti Siniše Uroševiča. »Igra Mure je imela pod Šimundžo rep in glavo, to je bila top organizacija. Šimundža razume nogomet. Pri Celju pa me moti, da okolje ne diha s klubom kot v Mariboru. Da pride manj kot sto ljudi na derbi v Ljubljano, ki je oddaljena manj kot uro, to je zgovorno,« je izpostavil Uroševič.

Se obeta invazija navijačev v Celje?

Konec tedna sledi štajerski derbi v Celju. lahko Maribor zakuha prvenstvo, se obeta invazija navijačev v Celje? »Že doslej jih je bilo med tri tisoč navijači v Celju več kot pol za Maribor. Bomo videli, Celjani niso bili prepričljivi v Stožicah, Maribor pa deluje kot moštvo v vzponu,« je izpostavil Uroševič, Nejedly pa dodal: »Prave tekme šele prihajajo.«

V podkastu VAR, ki je v celoti na voljo na spletni strani Delo.si in v aplikacijah za podkaste, tudi o drugih polemikah iz SNL, o učinku slovenskih legionarjev, največjih derbijih na tujih igriščih in favoritih lige prvakov.