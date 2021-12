Sir Alex Ferguson presenetil: delovni Irec pred Cristianom Ronaldom

Znano dejstvo je, da je sir Alex Ferguson nogometni oče portugalskega nogometnega asa Cristiana Ronalda. Z legendarnim Škotom je Ronaldo ohranil odličen odnos, zdaj sta spet združila moči na Old Traffordu, ki ga Ferguson sicer obiskuje le še kot navijač.

A zdaj je sir Alex presenetil z izjavo, da bi od vseh igralcev, ki jih je pri Unitedu vodil med letoma 1986 in 2013, zagotovljeno mesto v začetni postavi imel samo bočni branilec Denis Irwin.

»V tekmi na Highburyju je slabo podal v zadnji akciji in Dennis Bergkamp je to izkoristil ter zadel. Po tekmi so v medijih govorili, da bi moral biti razočaran nad to potezo. Odvrnil sem jim: 'V redu, ena napaka v 10 letih tudi ni slaba!' Bil je neverjeten,« je o neumornem branilcu iz irskega Corka za The Sun povedal Ferguson.

Edini Fergusonov vrag, ki je bil član dveh legendarnih ekip

Danes 56-letni strokovni komentator se je nogometne abecede sicer naučil pri velikem rivalu Leeds Unitedu, kjer je tudi debitiral v članskem nogometu. Po štirih letih pri Oldhamu je nato dres Manchester Uniteda nosil med letoma 1990 in 2002 ter pod taktirko Fergusona osvojil vse možne naslove, morda najodmevnejšega v finalu lige prvakov leta 1999 v Barceloni, ko so rdeči vragi uprizorili nepozaben preobrat za zmago nad Bayernom z 2:1.

Bil je edini, ki je sodeloval tako ob zmagi na Camp Nouu kot v finalu leta 1991, ko je United za prvi evropski naslov pod taktirko Fergusona v pokalu pokalnih zmagovalcev premagal Barcelono, tudi takrat je bil izid 2:1, oba gola pa je v Rotterdamu dosegel Mark Hughes.

Kariero je Irwin sklenil leta 2004 v Wolverhamptonu. Po »izobrazbi« je bil sicer levi bočni branilec, a je znal enako kakovostno igrati tudi na drugi strani igrišča, v spomin pa se je navijačem vtisnil tudi s prostimi streli.