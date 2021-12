Skoraj pet milijard evrov za pet sezon

Vodilnim predstavnikom elitnega španskega nogometnega prvenstva je uspel odličen posel. Platformi Movistar in DAZN sta pridobili televizijske pravice za prenose tekem španske lige za naslednjih pet sezon za 4,95 milijarde evrov, so sporočili iz vodstva la lige.

Gre za rekorden znesek za prenose tekem elitne ravni španskega nogometa v Španiji in Andori. Vrednost zadnje pogodbe s Telefonicom, sklenjene leta 2018 za tri sezone, je znašala 2,9 milijarde evrov.

Pravice si bosta delila televizijski operater in storitev za pretakanje videov over-the-top (OTT). Vsak od njiju bo imel pravico za prenos do petih tekem na teden, razen treh tednov v sezoni, ko bo Movistar upravičen do vseh tekem.

Pravice do prenosa tekem v lokalih in restavracijah ter do tedenske tekme na televiziji brez naročnine niso vključene v pogodbo, postopek zbiranja ponudb zanje pa se bo odprl februarja ali marca 2022.

»La Ligi je uspelo ohraniti svoje avdiovizualne prihodke stabilne v času, ko je večina večjih evropskih lig dosegla zgornjo mejo ali doživela upadanje vrednosti v svojih zadnjih ciklih, v katerih so številni strokovnjaki iz industrije napovedali znatna znižanja,« sporočilo španske lige povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

La Liga je prva izmed petih najboljših evropskih nogometnih lig, ki je dosegla dogovor o domačih televizijskih pravicah, ki je donosnejši od prejšnjega.

Nemška bundesliga, italijanska serie A in francoska ligue 1 so zabeležile upad prihodkov v svojih najnovejših televizijskih pogodbah, medtem ko je angleška premier league za še tri sezone ponudila svoj paket pod enakimi finančnimi pogoji.