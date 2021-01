Slaven Bilić iz Anglije na Kitajsko

Hrvaški nogometni strokovnjak Slaven Bilić, ki so ga pred kratkim odpustili pri angleškem prvoligašu West Browmich Albionu, je dobil nove delodajalce. Dvainpetdesetletni nekdanji branilec bo do konca leta 2022 vodil kitajskega prvoligaša Beijing Guoan, poročajo tuje tiskovne agencije.



Bilić bo na klopi kitajskega kluba zamenjal Francoza Bruna Genesia, cilj pod njegovim vodstvom pa bo boj za naslov državnega prvaka, ki je trenutno v rokah ekipe Jiangsu Suning.



Hrvat, ki je leta 1998 z reprezentanco osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu, je kot trener že vodil Hajduk, mlado in člansko hrvaško vrsto, moskovski Lokomotiv, Bešiktaš, West Ham in Al-Ittihad.



Nova sezona kitajske lige z novimi plačilnimi pravili in omejitvami plač se bo začela spomladi, zaradi novega koronavirusa verjetno v tako imenovanem mehurčku.

