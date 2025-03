Matjaž Kek: To je ekipa z glavo in repom

Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri (ob 20.45) v Bratislavi igrala prvo tekmo za obstanek v ligi B lige narodov. Tekmeci izbrancev selektorja Matjaža Keka bodo Slovaki, cilj pa je jasen, obstati v drugem razredu tega tekmovanja. Povratna tekma bo v nedeljo ob enakem času v Stožicah.

Naši nogometaši, ki so naknadno po napadalcu Blažu Kramerju medse poklicali še vezista Tamarja Svetlina in vratarja Martina Turka, so v skupini B3 lige narodov zasedli tretje mesto, potem ko osvojili osem točk v družbi Norveške, Avstrije in Kazahstana. Na drugi strani je bila Slovaška druga v skupini C1, boljša od nje je bila Švedska, za njo pa sta zaostala Estonija in Azerbajdžan.

Slovaška, ki bo pogrešala nekaj nogometašev s prvim napadalcem Davidom Strelcem na čelu, je na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) na 41., Slovenija pa na 55. mestu. Moštvi sta se doslej pomerili devetkrat, Slovenci imajo tri zmage, Slovaki dve, štiri tekme pa so se končale neodločeno. Tudi zadnji dve v kvalifikacijah za SP 2022.

»Čaka nas zelo zanimiv dvoboj proti reprezentanci, ki jo zelo spoštujem. Pokazala je svojo kakovost, opozorila nase na EP, tako da nas čaka zelo zahteven dvoboj. Jasno pa je, da je naša želja ta, da ostanemo mi v ligi B,« je na novinarski konferenci na Slovaškem povedal Kek.

Ta vsaj na četrtkovi tekmi ne bo mogel računati na Svita Sešlarja zaradi težav z zvinom gležnja, zelo verjetno je za oba obračuna odpadel Andraž Šporar, zaradi bolezni pa je Igorja Vekića zamenjal Martin Turk. Zaradi kartonov bo tekmo v Bratislavi izpustil Adam Gnezda Čerin.

»Oboji imamo nekaj težav, ampak je to lahko le priložnost za novega igralca. Prepričan sem, da nas bodo novi nogometaši naredili še boljše,« je poudaril selektor. Dodal je, da je obstanek v ligi B velik izziv, a zanj je najpomembnejši vsak naslednji korak. »To je jutrišnja tekma, potem pa bomo razmišljali o nedeljski v Ljubljani in tako naprej.«

Nanizal je tudi nekaj pohval na račun Slovaške vrste, ki bo brez nekaj ključnih nogometašev, tudi brez Juraja Kučke, ki je končal kariero. »Če pogledate njihov seznam, so to imena, ki igrajo v dobrih ligah, so odlično vodeni, tudi na EP so odigrali fantastično. To je ekipa z glavo in repom, ima svoj način igranja in je dobro doslej igrala tudi v ligi narodov,« je še povedal Kek.

Timi Max Elšnik (levo) je prepričan, da ima Slovenija ogromno kakovosti. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Elšnik: Slovaki so tekmeci po meri

Timi Max Elšnik je povedal, da imajo vsi podobna pričakovanja. »Dve težki tekmi v treh dneh. Tekmec je po meri, vemo, kaj je cilj, to je zmagati in obstati v ligi B. Ne bo pa šlo brez prave želje, energije oziroma če ne bomo šli na glavo. Gremo na zmago,« je odločen vezist Crvene zvezde.

»Menim, da ima Slovenija ogromno kakovosti. Vemo, kaj pomeni v evropskem nogometu Benjamin Šeško, ni pa vse na njem. Moramo tudi mi garati, da bo dobil prave žoge. Z najboljšim vratarjem na svetu Janom Oblakom smo bili trd oreh že na EP za vsakogar, tudi za močnejše od Slovaške,« je dodal in poudaril, da si je treba povrniti samozavest in lakoto po uspehu.

»Slovaška ima tudi zelo dobre posameznike, ampak smo jih dobro proučili, ne bomo pa izdali našega načrta. Moramo iti pametno v tekmo, čaka nas še povratni dvoboj. Ne smemo se zaleteti, saj lahko tako več izgubimo kot dobimo.«

Elšnik bo v zvezni vrsti tokrat brez kaznovanega standardnega partnerja Gnezde Čerina. »Vemo, da je on motor ekipe, teče vseh 90 minut, to energijo bomo morali nadomestiti drugi. So pa tu tudi drugi fantje, ki igrajo v dobrih klubih in zdaj je priložnost, da to zagrabijo z obema rokama in pomagajo k dobremu izidu.«

Tekma bo na štadionu Tehelne pole, ki sprejme dobrih 22.000 gledalcev. Sodili jo bodo Italijani Maurizio Mariani, Daniele Bindoni in Alberto Tegoni.