Slovanov brlog ni za Slovence, za Bajrićev dres bogastvo

Pred slovensko nogometno reprezentanco je zanimiva in po mnenju Timija Maxa Elšnika ravno prav visoka ovira. Proti Slovaški bodo danes (20.45) potrebovali veliko mero potrpežljivosti, zanimivo pa bo videti, za kakšno enajsterico se bo odločil selektor Matjaž Kek. Za spremembe se ne odloča pogosto, a tokrat ni imel izbire. Zanimivo je tudi ob igrišču.

Želeli v Slovanov brlog

Slovenska nogometna reprezentanca bo imela v Bratislavi tudi podporo na tribunah, prihod v slovaško metropolo so napovedali združeni slovenski navijači, zbralo naj bi se jih okrog 400. Na pet ur dolgo pot na Slovaško se odpravljajo tudi v lastni režiji, zato so za zbirno mesto pred tekmo najprej izbrali pivnico v bližini štadiona. Posredovala je slovaška policija in zbiranje Slovencev v omenjenem lokalu v izogib incidentov odsvetovala, saj se tam pred tekmo zbirajo privrženci Slovana, ki gostov niso ravno veseli. Slovenci so priporočilo upoštevali, pred tekmo se bodo ogrevali v eni od bližnjih restavracij in se pozneje odpravili proti štadionu.

Brez logističnih težav

Na novinarski konferenci slovenske reprezentance so bili prisotni večinoma slovenski novinarji, zbralo se je tudi nekaj slovaških medijskih kolegov. Foto N. Gr.

Za dres Bajrića 130 evrov

Slovenska izbrana vrsta logističnih težav pri poti na tekmo ni imela. Na Slovaško so se v torek popoldne odpravili z letalom, po manj kot uri leta staintakoj odšla na druženje s sedmo silo in bila v modernem novinarskem središču še nekaj minut prezgodaj. Del reprezentance je odšel v štirizvezdnični hotel Set, ki leži neposredno ob štadionu Tehelne Pole, ki bo gostil dvoboj gostiteljev s Slovenci. Hotel je del nacionalnega teniškega centra, zato tudi nosi ime Set. Slovenci se v domovino vračajo takoj po tekmi, na Brniku bodo predvidoma pristali okrog 1. ure zjutraj.

V Bratislavi že od leta 2018 igra Kenan Bajrić, občasni slovenski reprezentant, ki je po stopinjah Andraža Šporarja prek ljubljanske Olimpije odšel k Slovanu. Zdaj že staroselec Bajrić je med navijači priljubljen, za njegov dres pa je potrebno kar globoko seči v žep.

FOTO: Albert Gea/Reuters

Cene Slovanovih izdelkov so precej zasoljene, za dres Bajrića iz te sezone je treba odšteti 134 evrov. N. Gr.