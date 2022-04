Slovenca izgubila toskanski derbi, Neapeljčani rajali v Bergamu

Nogometaši Empolija so tudi z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem v 31. kolu italijanskega prvenstva gostovali pri Fiorentini in izgubili z 0:1. Slovenska nogometaša sta v dresu gostov toskanski derbi začela v prvi postavi, Stojanović je odigral vso tekmo, Štulac pa je bil v igri do 61. minute. Takrat pa je Empoli že igral z igralcem manj, saj je v 57. minuti drugi rumeni karton dobil Sebastiano Luperto. Številčno premoč je minuto pozneje za zmagoviti gol izkoristil Nicolas Gonzalez.

Na najbolj zanimivem popoldanskem obračunu je Napoli slavil veliko zmago nad Atalanto v Bergamu (3:1) ter se na vrhu lestvice s tekmo več izenačil z Milanom. Atalanta, ki še vedno igra brez Josipa Iličića, je po prvem polčasu zaostajala z 0:2, zadela sta Lorenzo Insigne (14. minuta, 11-m) in Matteo Politano (37.), sledilo je znižanje Maartna de Roona v 58. minuti, zadnji žebel v krsto lobardijskega moštva pa je v 81. minuti zabil makedonski reprezentant Elif Elmas.

Udinese, bodoči dom slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića, je v Vidmu potolkel Cagliari (5:1), Sampdoria se bo kasneje pomerila z Romo, ob 20.45 pa bo veliki derbi med Juventusom in Interjem. V ponedeljek bo še Verona gostila Genoo, vodilni Milan pa Bologno.

Že v soboto je Spezia z 1:0 premagala Venezio Domna Črnigoja, Torino v gosteh z enakim izidom Salernitano Vida Belca, Lazio pa je z 2:1 odpravil Sassuolo.