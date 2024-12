Slovencema pri deteljicah ne cvetijo rožice

V nadaljevanju preberite:

Skoraj hkrati se je končal jesenski del slovenskega in poljskega elitnega nogometnega prvenstva. V decembrskem obdobju je čas za oddih za vse, tudi za poklicne nogometaše, in kaj je lepšega kot ude spočiti v priljubljenih zimskošportnih središčih. Kranjska Gora in poljske Zakopane ti osvežita telo in um. Za dopust je treba imeti denar, poklicni igralci nogometa ga imajo (veliko), koliko pa so denimo na tržnici vredni člani slovenske reprezentančne vrste? Preberite v članku, tako kot grške peripetije slovenskih nogometašev.