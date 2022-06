Slovenci brez Keka in z igralcem manj zaustavili strelski pohod Haalanda

Po dveh porazih proti Švedski (0:2) in Srbiji (1:4) so slovenski nogometaši osvojili prvo točko v skupini B lige narodov. Z Norveško so se v Oslu razšli brez golov, čeprav so bili več kot pol ure brez izključenega Mihe Blažiča.

Norveška : Slovenija 0:0 Štadion Ullevaal v Oslu, gledalcev 18.134, sodniki: Verissimo, Alves Jesus, Almeida (vsi Portugalska).

Norveška: Nyland, Meling (od 73. Bjoerkan), Oestigaard, Hanche-Olsen, Pedersen, Berge, Aursnes (od 46. Thorstvedt), Oedegaard, King (od 46. Soerloth), Elyounoussi (od 81. Hauge), Haaland.

Slovenija: Oblak, Brekalo (od 80. Mevlja), Blažič, Karničnik (od 80. Milec), Sikošek, Stojanović, Kurtić, Gnezda Čerin, Verbič (od 66. Bijol), Celar (od 66. Črnigoj), Šeško (od 66. Šporar).

Rumeni kartoni: Soerloth; Stojanović, Šporar.

Rdeči karton: Blažič (63).

Na klopi ni bilo selektorja Matjaža Keka, ki je zaradi okužbe s covidom-19 ostal doma. Poraz je preprečil kapetan Jan Oblak, ki je tudi v dramatični končnici ohranil nedotaknjeno mrežo. Norveška, ki je pred tem presenetljivo premagala Srbijo in Švedsko, je imela premoč, vendar tudi eden največjih zvezdnikov evropskega nogometa Erling Haaland, ki je pred tem dosegel vse tri gole za vikinge, ni zmogel premagati Oblaka. Naslednja tekma Slovence, ki jih je danes vodil Kekov pomočnik Boštjan Cesar, čaka v nedeljo v Stožicah proti Srbiji.

Slovenska vrsta na štadionu s pogledom na vrh skakalnice na Holmenkollnu doslej še ni osvojila niti točke. Toda tokrat se je predstavila v drugačni luči, resda strelsko ni bila uspešna, a borbenosti je bilo tokrat neprimerno več kot v Beogradu pred dnevi, tako da je prišla do želene in tudi zgodovinske točke.

Liga A, skupina 2 – Portugalska : Češka 2:0 (2:0) Švica : Španija 0:1 (0:1); vrstni red: Portugalska 7, Španija 5, Češka 4, Švica 0.