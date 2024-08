Slovenci dobili sodnike, ki bodo vodili njihov boj za Evropo

Uefa je določila imena uradnih oseb v zadnjem kolu kvalifikacij za njena klubska tekmovanja – ligo prvakov, evropsko in konferenčno ligo. Tudi trije slovenski klubi so izvedeli, kateri sodniki bodo vodili njihove odločilne tekme v boju za jesen v konferenčni ligi. Državni prvaki Celjani bodo v prvi tekmi gostovali v Armeniji, dvoboj s Pjunikom bo vodil sodnik Luka Bilbija iz BiH.

Olimpija bo igrala na Rujevici na Reki, ta zanimivi spopad bo v rokah španskega sodnika, to bo Cesar Soto Grado. Mariborčani pa bodo obiskali Švedsko, Djurgården jih bo gostil v Stockholmu, glavni sodnik te tekme bo Belgijec Jasper Vergoote. Aktivni bodo še nekateri funkcionarji izpod dežnika NZS. Sodnik Rade Obrenović bo vodil prvo tekmo med Jagiellonio in Ajaxom v poljskem Białystoku, David Šmajc pa dvoboj Brann vs. Astana v norveškem Bergnu.