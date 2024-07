Kako (ni)so igrali Slovenci: od prve Zdravljice do zadnjega aplavza

V nadaljevanju preberite:

Kakšne ocene smo namenili slovenskim nogometašem za opravljeno na evropskem prvenstvu v Nemčiji? Kakšen je bil njihov statistični učinek, koliko so pretekli in koliko so igrali? Vse ocene in njihove opise preverite v članku. Za pokušino oceni selektorja Matjaža Keka in kapetana Jana Oblaka.

Jan Oblak: Slovenski reprezentant z najvišjo povprečno oceno na euru 2024. Na vsak način je želel končati tekmo s Portugalsko, četudi je bil načet, a tega ni javno kazal. Edino »napako« je storil v 102. minuti tekme, ko je napačno degažiral žogo, tako zanesljiv prvi člen granitne obrambe Slovenije je bil. Preživel je pobalinski skok izkušenega veterana Pepeja, ko je že ujel visoko žogo. Cristiano Ronaldo je pri 39 letih jokal, kot da bi dobil šestega otroka, toda od žalosti in nemoči, ko mu je Škofjeločan spektakularno ubranil kazenski strel. Pod črto je deloval na euru brezhibno in bil eden od najboljših vratarjev, četudi je bil – kot polovica slovenske ekipe – delno zraven pri srbskem golu. Istega kapetana Slovenije lahko pričakujemo najmanj do eura 2028.

Matjaž Kek: Uspelo mu je najtežje v vsakem delovnem kolektivu – zgradil je odlično klapo visoko motiviranih in popolnoma predanih fantov, ki živijo za skupni uspeh reprezentance. Od prvega do zadnjega treninga, od prve odpete Zdravljice v Stuttgartu do zadnjega aplavza navijačev v Frankfurtu smo gledali fanatične bojevnike, ki niso spustili hlač niti pred najboljšimi nogometaši na svetu. To je zasluga selektorja z njegovim strokovnim štabom, ki je ostal neporažen v tekmah z Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko! Na srečo ni bojazni, da bi v prihodnje spreminjal »pragmatični« model delovanja slovenske reprezentance, saj v tako majhnem kadrovskem bazenu, kot je slovenski, ne obstaja druga pot do uspeha.