Odlični napadalec skoraj ob ženo in otroke, rešila jih je služkinja

Kolumbijski nogometaš Radamel Falcao sodi med najboljše srednje napadalce zadnjih dvajsetih let. V bogati karieri je pustil močan pečat v majici Kolumbije (104 nastopi, 36 golov), navduševal je navijače številnih klubov, najbolje pa se je znašel v majicah River Plata, Porta, Atletica Madrida in Monaca. Potem ko je igral tudi za Manchester United, Galatasaray ter nazadnje za Rayo Vallecano, se je letos vrnil v domovino in podpisal za klub Millonarios iz Bogote.

Zastrupili se se z ogljikovim monoksidom

Konec tedna se je njegova družina prav v Bogoti izognila najhujšemu, potem ko je preživela pravo dramo. Na njegovem domu v Bogoti so se namreč njegova soproga – argentinska pevka in model Lorelei Taron – njuni otroci in dva bratranca zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi uhajanja plina. Rešila jih je služkinja, ki je tedaj naključno prišla v svojo službo.

Takole so Falcaa v spremstvu družine pred dvema tednoma predstavili na štadionu v Bogoti. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

»Prižgali smo grelec brez vtičnice in vsi smo se zastrupili z ogljikovim monoksidom. Po mnogih urah smo začutili močan vonj. Gospa, ki nam je pomagala, je začela vpiti, naj hitro odidemo ven. Otroci Dominique, Desirée, Annette in Jedediah so začeli bruhati, dobili so hude glavobole, jaz sem videl svet obrnjen na glavo,« je pojasnila Lorelei. Vse so prepeljali v bolnišnico. Falcao zaradi tega seveda ni mogel igrati zadnje tekme, opravičil se je navijačem in se zahvalil vsem za podporo, posebej bolnišničnemu osebju, ki je pomagalo njegovi družini.