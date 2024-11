Viole za 500 evrov prekašale Green Dragons

Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije Boštjan Jeglič je postavil piko na i velikega derbija 15. kola 1. SNL. Izrekel je kazni za navijaške incidente v Stožicah, kjer sta se največja tekmeca razšla brez golov.

Brez navijaških ekscesov ni šlo, kluba bosta skupaj plačala kar 24.500 evrov kazni – Olimpija bo blagajno NZS napolnila z 12.000 evrov, Maribor pa za 500 evrov več.

Olimpija bo še eno domačo tekme brez gledalcev na delu štadionu, na katerem je nastanjena navijaška skupina Green Dragons. Podobna kazen je doletela tudi Maribor, saj bo navijaški sektor za Viole v Ljudskem vrtu zaprt na naslednjih treh domačih tekmah Maribora.

Disciplinski sodnik NZS je v obrazložitvi kazni Mariboru zapisal, da so navijači povzročili prekinitev tekme ter da je kovinski ležaj od stola zadel igralca nasprotne ekipe. Izpostavil je tudi žaljivo skandiranje, prižiganje večje količine bakel, poškodovanje in lomljenje stolov ter metanje predmetov in bakel v smeri navijačev nasprotne ekipe.

NZS je omenila tudi sramoten transparent navijaške skupine Olimpije zoper Josipa Iličića, »da so navijači Olimpije izobesili 'plakat z neprimerno in zavržno vsebino'«.