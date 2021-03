Slovenci premagali hrvaški urok in pogledali proti Katarju

Lovrić strelec

Skupina H:



Malta : Rusija 1:3

Slovenija : Hrvaška 1:0

Ciper : Slovaška 0:0

Slovenija je prvič v zgodovini samostojnih držav premagala Hrvaško in to v najboljšem trenutku, na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo prihodnje leto v Katarju. Strelec zlatega gola je bil v 15. minuti nepričakovani junak. Svetovni podprvaki zso padli v Stožicah!Prva priložnost v praznih Stožicah se je sicer ponudila Hrvatu, ki je v 11. minuti zadel vratnico. Toda mreža se je zatresla na nasprotni strani, ko je v 15. minuti zadel, potem ko je akcijo začel, odbito žogo pa je v zadetek spremenil mladi Lovrić iz švicarskega Lugana. Žoga se je odbila od hrvaškega branilcain ukanila vratarjaV nadaljevanju je Slovenija začutila priložnost za zgodovinsko prvo zmago proti južni sosedi in z disciplinirano igro držala ravnotežje, Hrvate pa se je lotila živčnost in so jalovo napadali vrataTakšno stanje se je nadaljevalo v drugem polčasu, v katerem so Hrvati pritiskali, Slovenci pa prežali na nasprotne napade, po enem je imel priložnost v 59. minuti, vendar je Livaković žogo odbil.Po dveh tretjinah tekme je Oblak znova dobro posredoval, nakar je v igro namestovstopil. Nadaljevalo se je s pritiskom Hrvatom, ki pa so zgolj krožili okrog organizirane slovenske obrambe, ki ni popuščala. Kek se je odločil ekipo osvežiti, vstopila sta(namesto) in(namesto).Hrvatom je tudi z zvezdnikom, ki je s 139. reprezentančnim nastopom ujel, zmanjkovalo zamisli pred odličnim slovenskim bunkerjem, ki je prežal na nasprotne napade. V 87. minuti je Iličića zamenjal, edinega strelca Lovrića paKramer je imel priložnost v zadnji minuti rednega dela, a je zgrešil vrata. Hrvati so imeli še tri minute sodnikovega dodatka za izenačenje, ampak ostalo je pri zgodovinski slovenski zmagi.Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. Po obračunu s svetovnimi podprvaki Hrvati jo v prvem delu čakata še obračuna v gosteh, in sicer 27. marca v Sočiju proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.Za trinajst evropskih mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc v desetih skupinah. Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2021.Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP.SP pa bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju, turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija.Oblak, Balkovec, Blažič, Bijol, Iličić, Lovrić, Šporar, Kurtić, Bohar, Mevlja, Stojanović.