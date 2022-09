Slovenci že dvakrat nevarni, Haaland še daleč od gola Oblaka

Slovenci so tekmo začeli z napadalno navezo Benjamin Šeško-Andraž Šporar, selektor Matjaž Kek pa je Petra Stojanovića z desnega boka obrambe pomaknil višje proti sredini igrišča, za hrbtom standardnega člana Empolija pa je priložnost dobil Žan Karničnik, medtem ko je na drugem boku ob Jaki Bijolu in Mihi Blažiču dvoboj začel branilec Maribora Gregor Sikošek. Na sredini igrišča so dvoboj začeli tudi Adam Gnezda Čerin, Jasmin Kurtić in Benjamin Verbič, medtem ko je gostujoči strateg Ståle Solbakken stavil na oba največja zvezdnika, vezista Martina Ødegaarda in napadalca Erlinga Haalanda v postavitvi 4-3-3.

Slovenija : Norveška 0:0* (-:-) Slovenija: Oblak; Karničnik, Blažič, Bijol, Sikošek, Stojanović, Gnezda Čerin, Kurtić, Verbič, Šporar, Šeško. Norveška: Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Østigård, Meling, Ødegaard, Berge, Thorstvedt, Sørloth, Elyounoussi, Haaland.

Domača enajsterica je dvoboj začela pogumno in Verbič si je v 2. minuti priigral obetaven položaj znotraj kazenskega prostora, a zelo slabo pomeril v naročje norveškega vratarja Ørjana Nylanda. Norvežani tekme niso začeli najbolje, tako je Nyland po podaji enega izmed svojih soigralcev povsem zgrešil žogo in Slovencem v 4. minuti omogočil kot, po katerem je do strela pred norveškim vratarjem prišel Šporar, a ni zadel, bil pa je tudi v prepovedanem položaju.

Haaland, zvezdnik norveškega in svetovnega nogometa, je tekmo pričakovano začel v prvi postavi. Kakšen magnet za gledalce je ta odlični napadalec Manchester Cityja, kaže tudi to, da je tekma razprodana. Selektor Kek je pred obračunom poudaril, da je izhodišče dobro, da pa jih čaka najbolj kompaktna zasedba skupine.

»Izhodišče je dobro, mi vemo, kakšen tekmec prihaja v Stožice. Podcenjujoče bi bilo govoriti le o ​Haalandu in izpustiti Martina Ødegaarda, Alexandra Sørlotha in druge, ker je to najbolj kompaktna zasedba v naši skupini, kar kaže že lestvica,« je dejal Kek, ki bo lahko računal tudi na kapetana Jana Oblaka v vratih.

Priložnost za igro bo v osrčju obrambe dobil tudi Jaka Bijol, ki ga čaka zahtevna naloga ob čuvanju Haalanda in druščine: »Pričakovanja so enaka kot pred vsako tekmo, torej da damo svoj maksimum in iztržimo dober izid. Moramo biti pravi, vzdušje bo že takšno in se vsi veselimo te tekme.«

Slovenska vrsta je po štirih kolih v skupini B4 na zadnjem mestu. Doslej je zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Prvo mesto vodi v ligo A, zadnje pa v ligo C. Slovenija se je z Norveško nazadnje merila junija in v Oslu igrala 0:0, sicer pa je pred tem z njo na devetih tekmah iztržila eno zmago, dva remija in šest porazov.

Tekmo sodijo Belgijci na čelu z Lawrenceom Visserjem.