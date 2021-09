Slovenija pridobila dve mesti, Anglija pred Francijo

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila dve mesti in je 64. Na vrhu ostajata Belgija in Brazilija, s četrtega na tretje mesto pa se je povzpela Anglija, ki je tam zamenjala Francijo.



Od tekmic Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 je Hrvaška 17., Rusija 37., Slovaška 38., Ciper 103. in Malta 171. Med prvo deseterico sta sicer mesti zamenjali še Portugalska in Španija, prva je po novem sedma, druga pa osma.



Slovenija je po zadnjem porazu s Hrvaškom v slabem položaju v kvalifikacijah za SP.



1. (1.) Belgija 1832,33 točke

2. (2.) Brazilija 1811,73

3. (4.) Anglija 1755,44

4. (3.) Francija 1754,31

5. (5.) Italija 1735,73

6. (6.) Argentina 1725,31

7. (8.) Portugalska 1674,90

8. (7.) Španija 1673,68

9. (9.) Mehika 1666,19

10. (11.) Danska 1658,49

...

17. (18.) Hrvaška 1608,25

37. (41.) Rusija 1475,43

38. (38.) Slovaška 1462,59

64. (66.) Slovenija 1370,46

103. (99.) Ciper 1202,65

171. (177.) Malta 963,16

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: