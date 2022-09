Pred bojem za obstanek skrbi poškodba kapetana Oblaka

Slovensko nogometno reprezentanco 24. in 27. septembra čakata še zadnji tekmi v ligi B lige narodov. Izbranci Matjaža Keka se bodo najprej merili v Ljubljani z Norveško (18.00), nato pa bodo gostovali na Švedskem. Selektor Kek je za omenjena obračuna na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katerem ni presenečenj.

»Cilj je ostati v dobri družbi te skupine. Dve dobri tekmi ob koncu junijskega cikla sta nas ohranili v tem boju. Se pa zavedamo izziva Norveške in Švedske,« je na novinarski konferenci povedal Kek in dodal, da ga za zdaj skrbi le poškodba vratarja in kapetana Jana Oblaka. »Bomo videli, kako se bo to razvijalo, ampak prepričan sem, da bo tudi on na razpolago,« je dodal.

Nekaj težav ima tudi Jaka Bijol, medtem ko selektor računa tudi na vpoklic še kakšnega dodatnega igralca zaradi težav s kartoni, predvsem so v nevarnosti za prepoved igranja na zadnji tekmi proti Švedski vezisti Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin in Jon Gorenc Stanković ter tudi branilca Žan Karničnik in Gregor Sikošek ter napadalec Andraž Šporar.

Uigranost ni bila večja težava, Slovenija je zdaj raznovrstnejša

Kek pravi, da sta nasprotnika takšna, da bosta zahtevala popolno disciplino v celotnih tekmah, ne samo v delih. Delno pri tem lahko pomaga uigranost, nenazadnje dva igralca igrata pri Udineseju, trije pri Panathinaikosu.

»Zagotovo to nekaj pomeni, če imaš tri reprezentantu pri Panathinaikosu ter če Udinese pripelje dva naša igralca. Mislim pa, da ni bila toliko težava v uigranosti. V vsakem primeru pa smo postali raznovrstnejši, kar je odlika. Je pa ta skupina igralcev že toliko časa skupaj, da tukaj o uigranosti ni treba govoriti, ob tem pa bomo imeli tudi štiri, pet treningov, kar je lahko tudi velik plus za to zadnjo reprezentančno akcijo v ligi narodov,« je pojasnil Kek.

Slovenija je po štirih krogih v skupini B4 na zadnjem mestu. Doslej je zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Prvo mesto vodi v ligo A, zadnje pa v ligo C. Slovenija se je z Norveško nazadnje merila junija in v Oslu igrala 0:0, sicer pa je pred tem z njo na devetih tekmah iztržila eno zmago, dva remija in šest porazov. S Švedi so Slovenci prav tako junija v Ljubljani izgubili z 0:2, pred tem pa na dveh prijateljskih tekmah izgubili z 0:1 in igrali 0:0.

Haaland je »klasa«, Iličić bo našel dovolj energije za nadaljevanje športne poti

Švedska je od reprezentanc v skupini najvišje uvrščena na lestvici Mednarodne nogometne zveze, in sicer je 20., Norveška je 36., Slovenija pa 65. Prvi izziv bo tako Norveška z zvezdniškim napadalcem Erlingom Haalandom, ki tudi po prestopu iz Borussie Dortmund v dresu Manchester Cityja kaže izjemno strelsko formo.

»Ko si 'klasa', to hitro pokažeš tudi v novi sredini, kar je tudi naredil. Način, kako smo ga zaustavili v Oslu, pa je bil tudi kakovosten, kar zadeva našo ekipo. Čisto ga oddaljiti od gola, pa je zelo težko. To je stvar ekipe, ne posameznika. Z veliko discipline in sodelovanja pa se da to narediti. Je pa to zelo dober igralec, mora pa tudi njemu nekdo žogo podati in mogoče je pri takšnih igralcih pomembneje preprečiti izvor asistence,« je dejal Kek.

Zbor reprezentance bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju. Na njem ne bo Josipa Iličića, ki je pred kratkim po težavah zapustil Atalanto.

»Upam, da ni odigral zadnje tekme. Škoda, da ga ni z nami. Seveda bi bilo škoda, če bi igralec v najbolj zrelih letih s to kakovostjo nehal. Prepričan sem, da bo našel dovolj energije za nadaljevanje,« je zaključil Kek.