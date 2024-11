Slovenija z Bolgarijo, Armenijo, s Slovaško ali Kosovom

V ligi narodov glede končnih razvrstitev ni več veliko ugank. In zdaj je jasno, da bo petkov žreb slovenski reprezentanci kot tekmeca v kvalifikacijah za obstanek v skupini B dal Slovaško, Kosovo, Bolgarijo ali Armenijo.

Obenem pa so znani tudi četrtfinalisti tekmovanja elitne skupine, in sicer se bodo za prestižno lovoriko v končnici potegovale reprezentance Portugalske, Hrvaške, Francije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Španije in Danske.

V pisanem ponedeljkovem večeru je sicer Škotska v Varšavi presenetila Poljsko (2:1), vendar ji zmaga več od 3.mesta in kvalifikacijske tekme za obstanek v skupini A ni prinesla.

Razburljivo je bilo pred 33.000 gledalci Splitu, kjer je Hrvaška, nazadnje finalistka tega tekmovanja, izničila uvodno prednost Portugalcev, tekma se je razpletla z izidom 1:1. Slednji so bili zdesetkani, tudi brez Cristiana Ronalda, a so vnovič potrdili svojo nogometno moč. Občinstvo je izžvižgalo Ivana Perišića, ki je pred kratkim čez noč zapustil Split in odšel k PSV v Eindhoven, Ante Budimir je v izdihljajih živahne tekme zadel vratnico in tako za las zgrešil gol za zmago. Srbi so upali na četrtfinale, a čvrstega danskega oreha niso strli (0:0), Največ golov so videli gledalci v Santa Cruzu na Tenerifeju – Španija: Švica 3:2.