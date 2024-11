Slovenija gre naprej po selektorjevem premišljenem in ustaljenem ritmu

V nadaljevanju preberite:

Je bila slovenska reprezentanca uspešna v ligi narodov ali ne? Izkupiček in vsebina sta bila v skladu z vložkom in trenutnimi sposobnostmi. Najslabši Kazahstan je bil za Slovenijo preslab, Norveška in Avstrija pa igralno ter igralsko premočni. Tudi selektor Matjž Kek se ni povsem jasno opredelil, a njen nastop bo veljalo ocenjevati po kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026, ki se bodo začele že marca prihodnje leto, končale pa novembra. Za slovenske nogometaše je bila še ena popolna osredotočenost na tekmovanje po vseg treh mesecih le prezahtevna in nerealna. Kekove možnosti so bile v primerjavi s tekmeci, kot so bili Norvežani in Avstrijci, zelo omejene. Kvalifikacije za mundial bodo bistveno zahtevnejše.