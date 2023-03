Sloveniji bo delil pravico v Kazahstanu neizkušen sodnik

Uefa je že določila sodnike, ki bodo delili pravico na prvih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji. Med njimi bo tudi Rade Obrenović, ki bo v četrtek (20.45) glavni sodnik na tekmi med Slovaško in Luksemburgom v Bratislavi. Še pomembnejši podatek za slovensko reprezentanco so imena uradnih oseb za tekmo med Kazahstanom in Slovenijo v četrtek (16.00) v Astani.

Doslej sodil na devetih mednarodnih tekmah

Slovenci bodo lovili prve točke v boju za euro 2024 pod sodniško piščalko 34-letnega Šveda Glenna Nyberga. Nyberg je sodnik na seznamu Fife od leta 2016, 162 cm visoki mož v črnem pa je doslej sodil le na devetih mednarodnih tekmah članskih reprezentanc, med njimi so bile tri prijateljske.