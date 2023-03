Aleksander Čeferin: Mati je vselej vedela, kaj je prav in kaj narobe

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh v Kigaliju zaseda vrh Svetovne nogometne zveze, katere del je tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki mu avtomatično pripada položaj podpredsednika Fife. Čeferin je pred potjo v Ruando odletel v Manchester, kamor ga je povabil legendarni nogometaš Manchester Uniteda Gary Neville, zdaj voditelj odmevne oddaje The Overlap.

Neville je v bogati karieri igral le za Manchester United (1991-2011) in bil eden ključnih mož slovitega sira Alexa Fergusona na igrišču in v slačilnici, v majici Anglije je zbral 85 tekem, pozneje se je uveljavil v vlogi strokovnega komentatorja. Čeferina je povabil v studio za pogovor o superligi, angleških klubih in njihovi vlogi pri tem, o prihodnosti nogometa in evropskih tekmovanj. Toda najprej ga je vprašal za otroštvo, korenine in ga prosil za predstavitev.