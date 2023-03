Slovenci nocoj že v Astani: Nemčija 2024 naš imperativ

Najboljši slovenski nogometaši ne bežijo od visokih ciljev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ki jih bodo odprli v četrtek popoldne (16) v Kazahstanu. Nocoj bodo že prenočili v Astani, ki bo prizorišče njihove prve bitke v boju za euro 2024. »Turnir v Nemčiji je naš imperativ,« so nam zatrdili nogometaši in selektor Matjaž Kek pred prvo od desetih postaj, na katerih bodo merili moči tudi z Dansko, Finsko, Severno Irsko in San Marinom.

Slovenci so pripravljeni na zanje nove razmere, ki čakajo nanje v sedem ur letenja oddaljeni Astani. Še v nedeljo so tam izmerili temperaturo minus 19 stopinj Celzija, v teh dneh se bo malenkost »otoplilo«, toda še vedno z negativnim predznakom.

Stojanović neuspešen z Mariborom, uspešen z Zagrebčani

Domen Črnigoj samozavestno pričakuje prvo dejanje boja za EP 2024. FOTO: Črt Piksi

»Vsega tega se zavedamo. Nihče od nas ne igra niti na štadionu z umetno travo, ki običajno pomeni hitrejšo podlago od naravne. Toda na enakem bodo vse ekipe v tej skupini. Želimo zmagati prvo tekmo in si zagotoviti prednost pred tekmicami, ki jim bo v Astani morda spodrsnilo,« je razmišljal nogometaš Salernitane

»Morda pa je dobro, da bomo že v prvem kolu opravili z najdaljšim oziroma najzahtevnejšim potovanjem v tem ciklusu. Enkrat smo se že opekli na podobnem gostovanju, kot denimo nazadnje na Cipru, toda tokrat bomo posebej pozorni, saj premorejo tudi Kazahstanci svoj načrt in jih krasijo visoke ambicije. Zanesljivo so osvojili prvo mesto v svoji skupini lige narodov C pred Slovaško, Azerbajdžanom in Belorusijo. Marca nas kljub temu zanima le šest točk,« je Črnigoj zajel še nedeljsko (18) tekmo s San Marinom v Stožicah.

Primorski nogometaš je še bolj presenetil s položajem, v katerega je zašla Slovenija po uspešnem nastopu v ligi narodov B in prijateljskih tekmah z Romunijo in Črno goro. »Ali so nam navijači naložili dodaten pritisk zaradi teh pozitivnih rezultatov? Dajte no – košarkarji, rokometaši in odbojkarji običajno igrajo s takšnim pritiskom, morda smo zdaj prišli na vrsto tudi nogometaši. Želimo na evropsko prvenstvo,« je potrdil Črnigoj in razkril, da se odlično počuti v Salernu, mestu, ki leži približno 70 km južno od Neaplja. »Vrnil sem se v serie A, borimo se za obstanek v italijanski prvi in kaže nam dobro,« je dodal 27-letni raznovrstni nogometaš, ki ima na računu 26 tekem v majici Slovenije in tri dosežene gole.

Petar Stojanović FOTO: Črt Piksi

Optimizma ne skriva niti, še en akter z desne strani slovenske enajsterice. V zadnjem letu se je premikal od desnega bočnega branilca do desnega krila, v zadnjem času pa v majici Empolija ne zbira tako veliko minut kot v prvem delu sezone, zato je priznal, da ni najboljše »nogometne« volje.

»Na tem štadionu sem že igral z Mariborom in pozneje tudi z zagrebškim Dinamom. Prva zgodba na umetni travi se je za nas razpletla slabo, druga dobro, naj ostane pri slednji,« si je zaželel Stojanović in dodal: »Pripravljeni bomo tudi na ta izziv. Mislim, da je res dobro, da čim prej opravimo z najdaljšim potovanjem, le prilagoditi se moramo na razmere. Želimo čim več točk, saj je naš cilj v teh kvalifikacijah znan, to je uvrstitev na prvo evropsko prvenstvo po letu 2000.«

Tudi Žan Zaletel

Žan Karničnik FOTO: Črt Piksi

Selektor Matjaž Kek je resda že posegel po prvih menjavah zaradi težav s poškodbami nekaterih igralcev. Branilec David Brekalo je po dodatnem slikanju zapestja ostal na Norveškem – tam sploh še ni začel ligaške sezone –, zato je selektor angažiral 23-letnega branilca danskega Viborga. Težave ima tudi napadalec, ki naj bi kandidiral le za tekmo v Stožicah, neposredno v Astani pa se bo pridružil jati, ki bi za potovanje iz ruskega Sočija – prek Istanbula ali Beograda enostavno porabil preveč časa.

Preostali legionarji, ki so konec minulega tedna izpustili tekme svojih klubov (Jure Balkovec, Miha Blažič, Črnigoj), naj bi bili Keku nared že za četrtkov napad na Astano. Slovenci bodo poleteli proti Kazahstanu po kosilu in prispeli v začasni domicil v zgodnjih jutranjih urah.