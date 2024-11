Slovenke za konec leta remizirale s Hrvaško

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Čakovcu sklenila obveznosti za leto 2024. Na prijateljski tekmi je proti Hrvaški igrala 1:1 (1:0). Selektor Saša Kolman je imel na tekmi s Hrvaško na voljo nekoliko spremenjeno oziroma pomlajeno vrsto. Ta je povedla v 15. minuti, ko je odbito žogo pod prečko poslala Nina Kajzba. V 86. minuti je Hrvaška izenačila po kotu z leve strani prek Ivane Slipčević.

Slovenke in Hrvatice so tako odigrale deveto medsebojno tekmo, Slovenija ima štiri zmage, Hrvaška tri, dva obračuna pa sta se končala z neodločnim izidom.

Na Kolmanovem seznamu za akcijo v Čakovcu so bile Kaja Eržen, Melania Pasar, Lara Prašnikar, Korina Lara Janež, Dominika Čonč, Nina Kajzba, Lana Golob, Kaja Korošec, Maja Sternad, Nina Predanič, Lara Klopčič, Mirjam Kastelec, Špela Kolbl, Sara Makovec, Ana Milović in debitantke Chantal Marie Kirtzakis, Maša Osojnik, Živa Rakovec in Pia Božič.

To je bila 11. tekma Slovenije v letu 2024, v katerem je nanizala sedem zmag, tri poraze in neodločen izid.