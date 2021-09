Slovenke želijo v Estoniji položiti čvrste temelje

V septembrskem ciklu bodo izbranke Boruta Jarca igrale še v torek, ko bodo ob 21. uri v Murski Soboti gostile Francijo.



»Prva tekma bo v Estoniji, ki je po ratingu najslabša ekipa naše skupine, če gledamo mesto na Fifini lestvici. Z njimi imamo izkušnje, v prejšnjih kvalifikacijah smo jih dvakrat premagali. Kar pa ne pomeni, da bo to lahka naloga. Danes vemo, da je treba za zmago dati nekaj več na terenu, predvsem pa zadeti in to ponavljati. V Estonijo gremo zmagat, kar bi bil dober temelj za nadaljevanje kvalifikacij in tudi pravi motiv za tekmo v Murski Soboti, kjer štiri dni kasneje gostimo Francijo,« je dejal selektor.



V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan. Prvo ime skupine je Francija, ki je doslej igrala na štirih svetovnih prvenstvih, najvišje pa je bila leta 2011 – četrta. Francozinje se lahko pohvalijo tudi s tem, da so bile trikrat v četrtfinalu evropskega prvenstva.

Možna pot na mundial tudi prek »play-offa«

V evropskih kvalifikacijah igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji. Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz »play-offa« pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.



To bo deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.

