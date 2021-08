Slovenska avtoriteta v jugoslovanskem nogometu

Konec julija je nogometni svet ostal brez Ivana Toplaka, legendarnega napadalca ljubljanskega Odreda (predhodnika Olimpije) in beograjske Crvene zvezde ter trenerja, selektorja in enega najbolj vplivnih ljudi v jugoslovanskem nogometu. Njegovo pomembno vlogo in hkrati zadržanost ter gosposko držo potrjujejo naši sogovorniki.