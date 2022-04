Slovenska nogometna reprezentantka k evropskemu velikanu

Še pred poletnim prestopom bo branilka Sara Agrež proti svoji bodoči ekipi 28. maja odigrala finale nemškega pokala, poroča dpa.

»Wolfsburg je eden najboljših klubov v Evropi in ima odlične pogoje za moj profesionalni in osebni razvoj. Ekipi želim po svojih najboljših močeh pomagati pri osvajanju naslovov in res se veselim novega izziva,« je dejala 21-letna Žalčanka, ki je k Potsdamu prestopila leta 2019 iz Pomurja, pred tem pa je igrala tudi za Rudar Škale in Radomlje. Z novim klubom je podpisala triletno pogodbo.

V Potsdamu, kjer je bila Agreževa kapetanka in je zanj dosegla tudi štiri gole, igrajo tudi tri druge slovenske reprezentantke, Zala Meršnik, Adrijana Mori in Lara Prašnikar.

Wolfsburg se je v aktualni sezoni lige prvakinj prebil vse do polfinala, pred povratno tekmo na domači zelenici z Barcelono pa ga čaka navidez nemogoča naloga v boju za finale, saj so Katalonke na Camp Nouu, kjer jih je spet podpirala rekordna množica (91.648 gledalcev), prvo tekmo dobile s kar 5:1.