Slovenski čudežni fant korak bliže paradižu

Benjamin Šeško (desno) je igral 77 minut. FOTO: Christian Ort/Gepa

Benjamin Šeško (desno) je igral 77 minut. FOTO: Christian Ort/Gepa

Salzburg s komaj 18-letnim Slovencem v začetni enajsterici(igral je do 77. minute), Šerif, pri katerem igra, in Šahtar so veliki zmagovalci prvih tekem zadnjega kola kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakov. Najhujši poraz so na vzhodu Moldavije doživeli Zagrebčani.Salzburg se je po golu 20-letnega Američanav 90. minuti veselil zaslužene zmage z 2:1, potem ko je zaostajal z 0:1. Aaronson je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Razmerje v strelih je bilo 18:2, v strelih v okvir vrat pa 10:1 za Avstrijce, ki so v drugem polčasu oblegali vrata Dancev.V Tiraspolu je Šerif popolnoma zasenčil Dinamo. Bizjak je igral od 87. minute, ko je zamenjal Kolovosa.Moldavija še nikoli ni imela predstavnika v skupinskem delu lige prvakov. Šerif je v 3. kolu izločil Crveno zvezdo (1:1, 1:0). Dinamo je v okvir vrat prvič streljal v 62. minuti.Prvič po enajstih letih je Dinamo v kvalifikacijah za ligo prvakov prejel tri gole. Zadnji, ki mu jih je nasul najmanj tri, kar pet, je bil Koper.Povratna tekma na stadionu Maksimir bo prihodnjo sredo.Salzburg : Brøndby 2:1 (0:1, Adeyemi 56., Aaronson 90.; Uhre 4).Šerif : Dinamo 3:0 (1:0, Traore 45., 80., Kolovos 54.)Bizjak (Šerif) je igral od 87. minute.Monaco : Šahtar Doneck 0:1 (0:1, Pedrinho 19).Povratne tekme bodo 25. avgusta.Benfica – PSV EindhovenMalmö – LudogorecYoung Boys – Ferencvaros (Miha Blažič)