Slovenski nogometaš s soigralci končal v jarku

Avtobus z nogometaši latvijskega nogometnega kluba RFS se je na poti s pripravljalne tekme v Helsinkih sredi močnega snežnega meteža prevrnil in končal v jarku po trčenju z vozilom, ki je zapeljalo na nasprotni vozni pas. Latvijski klub, katerega član je tudi slovenski nogometaš Žiga Lipušček, je še nekaj minut prej na družbenih omrežjih objavil posnetek z bencinske črpalke, kjer so pri porivanju nasedlega avtobusa sodelovali vsi nogometaši.

A že kmalu bi se lahko zgodila tragedija, na srečo jo je večina potnikov odnesla zgolj z lažjimi poškodbami, tri so prepeljali v bližnjo bolnišnico. Lipušček, ki so ga pred kratkim še drugič zapored razglasili za najboljšega branilca prvenstva, je bil leta 2016 udeležen v prometni nesreči v Mariboru, v kateri sta življenje izgubila 20-letna člana B-ekipe vijoličnih Damjan Marjanović in Zoran Baljak. Težko poškodovan je bil v nesreči Ljubomir Moravac, ki je moral končati nogometno kariero in se je posvetil sodniški, Lipušček pa jo je odnesel zgolj z lažjimi poškodbami.

Nesreča se je zgodila okoli 40 kilometrov od Rige, vsi potniki so skozi izhod v sili splezali na varno, so poročali lokalni mediji. Po nudenju prve pomoči enega od poškodovanih igralcev čaka operacija zlomljenega nosu.

»Na splošno gre za manjše ali večje podplutbe in poškodbe zob, a glede na resnost nesreče je imela ekipa veliko sreče,« so sporočili iz tabora RFS in se zahvalili reševalcem ter mimoidočim, ki so številne premražene potnike v svojih avtomobilih varno pripeljali na cilj. Povsem v senci dogodka je ostala lepa zmaga latvijskega prvaka, ki je z 2:0 premagal finski HJK, katerega član je že več sezon nekdanji član Interblocka in Olimpije Filip Valenčič.