Slovenski nogometaši septembra v Splitu

Slovenska nogometna reprezentanca bo kvalifikacijsko tekmo za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju leta 2022 proti Hrvaški odigrala na štadionu Poljud v Splitu 7. septembra, je v četrtek zvečer sporočila hrvaška nogometna zveza (HNS). Izbranci Matjaža Keka so v prvi tekmi kvalifikacij marca premagali ognjene z 1:0.



Hrvaška bo gostila Slovenijo v torek, 7. septembra, tekma se bo na splitskem stadionu Poljud začela ob 20.45, je odločil izvršni odbor HNS. To bo zadnja izmed treh zaporednih septembrskih tekem slovenske reprezentance. Pred tem bodo 1. septembra na domači zelenici gostili Slovaško ter tri dni pozneje Malto.



Naša izbrana vrsta je kvalifikacije odprla z zmago proti Hrvaški, a sta sledila dva poraza proti Rusiji in Cipru. Po uvodnih treh tekmah je Slovenija na 5. mestu v svoji skupini. Na vrhu sta Hrvaška in Rusija s po šestimi točkami, Slovaška ima pet, Ciper štiri, Slovenija tri. Malta je na zadnjem mestu skupine z eno točko.

