Slovenski prvaki so igrali toliko, kot so morali

Vse prej kot bleščeče so Celjani izpeljali drugih 90 minut tekme 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti tekmecem iz Talina, toda dovolj dobro, da so še drugič premagali estonske prvake. Nogometaši Flore so po presenetljivem vodstvu iz 12. minute več kot uro kljubovali celjskim napadom, a na koncu le niso zdržali. Aljoša Matko z 11-m in Žan Karničnik sta popravila lepotni vtis za zmago z 2:1, skupno pa s kar 7:1. V 2. kolu kvalifikacij se bodo Celjani pomerili z današnjim zmagovalcem dvoboja Struga – Slovan Bratislava (2:4).

Celjski trener Damir Krznar je že v napovedi tekme nakazal, da bodo taktični načrti povezani tudi z nedeljskim ligaškim štartom proti Bravu in naslednjim evropskim, ki bo že v torek v Celju. V primerjavi s prvo tekmo je v začetno enajsterico uvrstil štiri nove igralce – Ivana Brnića, Nina Koutra, Maria Kvesića in Marca Dulca. Tudi Armandas Kučys je dobil še eno priložnost.

Učinek peterice ni bil takšen, kot bi želeli trener in navijači. Nekdanji vijolični šprinter Brnić je bil precej rezerviran, Kvesić bolj ali manj brez zamisli in ritma, Kouter na zanj nenaravnem položaju desnega bočnega branilca neuporaben, Dulca pa je na položaju, kjer bi moral biti neprebojen, pozabil na strelca Tonyja Varjunda.

Prvih 45 minut ni bistveno spremenilo osnovnega Krznarjevega izhodišča, povezanega s selekcijo igralcev. Enajsterica iz Talina se je zdela kot z drugega planeta. Toda velja upoštevati vremenske razmere, bile so peklenske in ne prav primerne za tek v hitrem ritmu. Tudi visoka prednost rezervistov ni silila v ambicioznejši pristop in boj od prvega sodnikovega žvižga.

Celje – Flora 2:1 (0:1) – 7:1 Arena Z'dežele, gledalcev 2382, sodnik Giorgi Kikačeišvili (Gruzija).

Strelci: 0:1 – Varjund (12.), 1:1 – Matko (73., 11 m), 2:1 – Karničnik (76.).

Celje: Rozman, Krefl (od 79. Kavčič), Zec, Vuklišević, Kouter (od 46. Karničnik), Kvesić (od 46. Svetlin), Dulca, Bobičanec (od 46. Popović), Brnić, Matko (od 74. Aarons), Kučys. Flora: Grünvald, Veering (od 89. Lukka), Tougjas, Vaher (od 57. Kolobov), Hussar, Kuraksin (od 75. Aliku), Soomets, Kreida (od 89. Röivassepp), Zenjov, Lepik (od 74. Vasiljev), Varjund.

Menjave ob polčasu so prinesle vse, česar v prvih 45 minutah nismo videli. Ključni mož je bil Karničnik. Res neverjetno je, kako izstopajoč posameznik je 29-letni Korošec, ki je vesoljec, ko steče za žogo, ko jo ima v nogah, ko jo podaja soigralcem, ko strelja in ko se brani. Zmago je potrdil s čudovitim golom z roba kazenskega prostora, potem ko je Matko (izsilil je prekršek po Karničnikovi podaji) popravil strelski spodrsljaj z bele točke iz Talina in izenačil s strelom po sredini pod prečko.

Še en zelo pomemben preizkus celjskemu strokovnemu štabu ni povsem razblinil neznank o tem, kdo sploh je (bo) prvi osrednji napadalec. Krznar je Litovcu Kučysu dal drugo priložnost in dobil povsem enak odgovor estonskemu, 21-letni napadalec se dobro giblje, sodeluje v igri, a je izjemno slab (ali nesrečen?) v zaključnih strelih. Vsaj gol, če ne dva bi moral zabiti tudi v Celju. Zdi se, če ne bo nenadejanega izbruha, da se bo ponovila minula sezona, v kateri Celjani niso imeli izrazito izstopajoče »devetke«, temveč občasna junaka, Brazilca Edmilsona in Gregorja Bajdeta. Nigerijec Sunday Adetunji je bil strel v prazno.