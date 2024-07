Celjani so v rušilnem slogu odprli sezono

V nadaljevanju preberite:

Celjani so imenitno začeli evropsko poletje in v prvi tekmi 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov že razblinili vse neznanke o tem, kdo napredoval. V Talinu so premagali estonskega nogometnega prvaka Floro s 5:0, lahko bi ga tudi z dvomestno razliko. Torkova povratna tekma v Celju bo le še formalnost. Priprave za naslednjega tekmeca, Slovan ali Strugo, lahko že stečejo. Slovaški prvak je bliže Celjanom, saj je v prvi tekmi v Bratislavi makedonskega premagal s ...

Kaj je pokazalo prvih 90 tekme? So Celjani še boljši, kot so bili v minuli sezoni? Delno se že odgovorili, toda še več bo razkrila Evropa in naslednji evropski tekmec.