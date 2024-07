Odlični Celjani po visoki zmagi že razmišljajo o Slovanu

Slovenski državni prvaki iz Celja so odlično začeli kvalifikacije za ligo prvakov. V Talinu so s 5:0 premagali Floro, ki ni bila dorasel tekmec Celjanom, zmaga gostov iz knežjega mesta bi lahko bila še višja. Povratna tekma v Celju bo le še formalnost.

Celjani so v Estonijo prišli kot favoriti in ta status tudi upravičili. Že v prvih minutah so pritisnili proti vratom Flore in Aljoša Matko je po dobrem predložku Aljaža Krefla z leve strani neoviran iz petih metrov žogo poslal v mrežo. Estonci se še niso pobrali, ko je na podoben način, po predložku s strani in odbiti žogi do strela prišel še Damjan Vuklišević, ki je v 10. minuti zadel za 2:0.

Že v 21. minuti bi Celje lahko rešilo vprašanje o zmagovalcu, a je Matko strel z 11 metrov izvedel močno, a premalo natančno, stresel je le prečko. Zato pa je v izdihljajih prvega polčasa na 3:0 povišal Mark Zabukovnik, ki je s 15 metrov od prečke neubranljivo zadel.

Mark Zabukovnik je dosegel tretji gol na tekmi. FOTO: Črt Piksi

V drugem polčasu je Celje le še nadzorovalo potek srečanja, preostala zadetka sta dosegla rezervist Rolando Aarons, ki je bil v 70. minuti prehiter za obrambo domačinov, že v 90. minuti pa še Tamar Svetlin, ki je po nespretnem posredovanju obrambe Flore žogo potisnil v mrežo iz šestih, sedmih metrov.

Visoka zmaga je dobra popotnica za Celje, varovanci Damirja Krznarja bodo lahko neobremenjeno dočakali povratno tekmo na svojem štadionu, z mislimi pa so bržkone že pri bratislavskem Slovanu, ki bo njihova (in precej težja) ovira v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov.