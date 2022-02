Slovenski unikat s hajduškim srcem

V nadaljevanju preberite:

Radomljam so poznavalci tudi pred začetkom aktualne sezone napovedovali selitev v nižji rang tekmovanja. Toda ambiciozen projekt predsednika Matjaža Marinška, ki je pozimi sklenil še partnersko sodelovanje s hrvaškim velikanom Hajdukom, se v nižji rang ne namerava vrniti brez boja. Pogled na lestvico še zdaleč ni slab, veliko bo povedala že današnja tekma v Kidričevem, kjer se bosta udarila soseda z dna. Tega želijo Radomljani po hitrem postopku zapustiti in se tudi s pomočjo hrvaškega znanja in okrepitev preleviti v stabilnega prvoligaša pod taktirko novega trenerja Nermina Bašića.