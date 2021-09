Slovenski upi iz Andore s tremi točkami

Andora : Slovenija 0:1 (0:0) Nacionalni štadion, sodniki Viljanen, Leppänen in Valjakka (vsi Finska).

Strelec: 0:1 Stojinović (61.)

Andora: Gimenez, Gomes (od 89. Nkounkou), Müller (od 71. Bellido Ines), Vales, Cuinas (od 77. Rodrigues), Guerrero (od 89. Roca), Izquierdo, Remolins (od 76. Sola Garcia), Dos Santos, Rosas, Fernandez.

Slovenija: Turk, Španring, Stojinović, Zec, Koderman, Casar (od 46. Ostrc), Zabukovnik, Vešner Tičić (od 61. Begić), Žugelj (od 92. Pečnik), Matko, Flakus Bosilj (od 78. Cipot).

Rumeni kartoni: Alonso Guerrero, Izquierdo, Rosas Ubach, Fernandez, Remolins, Dos Santos, Garcia, Roca; Casar, Zec, Begić.

Rdeči karton: Fernandez (52).

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na današnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2023 v gosteh premagala Andoro z 1:0 (0:0). Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 7. oktobra, ko se bo v Celju pomerila z Anglijo.Izbranci slovenskega selektorja Mileta Aćimovića so kvalifikacijski ciklus za zaključni turnir stare celine v Romuniji in Gruziji 2023 pred štirimi dnevi odprli s tesnim porazom proti Čehom, na svojem drugem obračunu v gosteh pa so ugnali tekmece iz Andore. V prvi polovici prvega polčasa se je na Pirenejskem polotoku odvijal enakovreden boj, veliko dela pa je imel tudi glavni finski sodnik, ki je v prvih tridesetih minutah pokazal kar pet rumenih kartonov, tri na domači in dva na gostujoči strani.Slovenija je po dokaj medlem uvodu v nadaljevanju le zagospodarila na igrišču, poskusiv 33.,v 40. inv drugi minuti sodnikovega podaljška pa niso bili dovolj natančni.Aćimovićevi izbranci so v drugi polovici le uveljavili svojo kakovost, predvsem po 52. minuti, ko je zavoljo dveh rumenih kartonov v zgolj štirih minutah igrišče zapustil Izan Fernandez. Slovenci so le devet minut kasneje unovčili številčno premoč na igrišču, vodilni gol pa je po kotudosegel Stojinović.V nadaljevanju so imeli slovenski nogometaši bolj ali manj vseskozi nadzor nad tekmeci, kljub nekaterim priložnostim pa se mreža domačega vratarjado konca tekme ni več zatresla.