Slovo legendarnega Rossija

Nogometni svet je zapustila še ena legenda. V 65. letu starosti je umrl nekdanji izjemni italijanski napadalec, ki je zaznamoval svetovno prvenstvo 1982.Novico je sporočila njegova žena, ki je na omrežju Instagram objavila skupno fotografijo in pripisala »Za vedno«.Paolo Rossi je v svoji karieri igral za Juventus, Vicenzo, Como, Perugio, Milan in Verono. Največje uspehe je dosegel z Juventusom, s katerim je bil dvakrat italijanski prvak in skupaj osvojil šest lovorik. Celotno kariero je preživel v Italiji, kjer je na 338 tekmah dosegel 134 golov.Izjemni napadalec je bil glavni junak svetovnega prvenstva 1982 v Španiji, na katerem je bil s šestimi goli prvi strelec tekmovanja in je svoji reprezentanci pomagal do naslova prvaka. Še posebej nepozabna je bila njegova predstava v skupinskem delu proti Braziliji, ko je pri zmagi s 3:2 prispeval vse tri gole (v spodnjem videu). Rossi je bil za svoje izjemne nastope v letu 1982 nagrajen tudi z zlato žogo.Legendarni napadalec se je upokojil leta 1987 in po koncu kariere delal za Rai Sport. Od njega se je med prvimi poslovil sodelavec, ki je na Twitterju zapisal: »Zelo žalostna novica: Paolo Rossi nas je zapustil. Nepozabni Pablito, v katerega smo se zaljubili tistega poletja 1982 in ki je bil dragocen sodelavec v zadnjih letih. Počivaj v miru, dragi Paolo.«