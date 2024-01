Slovo nogometnega velikana v družinskem krogu

Nogometna Nemčija se bo od svojega legendarnega Cesarja Franza poslovila na žalni slovesnosti čez slab teden, v petek ob 15. uri na štadionu Allianz Arena (brez vstopnice na tribune ne bo mogoče priti).

Pred dnevi preminulega nogometaša, trenerja in funkcionarja Franza Beckenbauerja pa so pokopali včeraj. Na münchenskem pokopališču Perlacher Forst so krsto, ki je bila povsem prekrita z vrtnicami različnih barv, položili v grob staršev Antonie in Franza. Nasproti je zadnje počivališče Stephana, sina Franza ml., ki je umrl leta 2015, ko jih je štel le 46.

Ob velikem številu varnostnikov, saj je bilo že od zgodnjega jutra v bližini pokopališča zelo živahno, so bili ob petkovem pogrebu navzoči le najbližji.