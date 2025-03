Slovo Oliverja Bogatinova, prihaja selektor

Neodločen razplet (1:1) v zaostali tekmi 21. kola 1. SNL v Ajdovščini je bil usoden za trenerja Kopra Oliverja Bogatinova. Gorenjec s stalnim prebivališčem v Kopru je bil pred odstrelom že po sobotni tekmi proti Nafti in točki (0:0), po primorskem derbiju pa prvi mož kluba Ante Guberac ni imel več potrpljenja.

Bogatinov je Koprčane vodil od aprila 2024 in v 34 tekmah dosegel 15 zmag ter devet porazov. Prvi del sezone je bil za Koprčane odličen, saj so jesen končali na drugem mestu z Mariborčani. Letos so na petih tekmah le enkrat zmagali in dvakrat izgubili. Favorit za trenerja je nekdanji selektor in dvakratni slovenski prvak z Domžalami Slaviša Stojanović. Čakala ga bo težka tekmovalna misija, saj se Koprčani želijo uvrstiti v Evropo.