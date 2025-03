V Ajdovščini dva gola in rdeči karton

Nogometaši Primorja in Kopra so se v zaostali tekmi 21. kroga Prve lige Telemach v Ajdovščini razšli brez zmagovalca z 1:1 (1:1; Kadrić 45.; Sidibe 9.; rdeči karton: Dedić 76.).

Primorski derbi, ki bi moral biti odigran sredi februarja, a ga je takrat odpihnila burja, se je končal z delitvijo točk. Za obe je to peti remi v sezoni. Ni trajalo dolgo, da so Koprčani, ki so takoj stopili na žogo, povedli. Po kotu so gosti žogo poslali nazaj v osrčje kazenskega prostora, tam pa je z nekaj sreče v gneči do žoge prišel Ahmed Sidibe in z natančnim strelom z levico v deveti minuti dosegel prvi gol v dresu Kopra.

V dolgem sodnikovem dodatku so domači izenačili, potem ko se je po podaji v prostor sprva slabo znašel Ishaq Rafiu, nato pa je žoga le našla pot do Harisa Kadrića, ki je žogo prav tako za svoj prvi gol v dresu Primorja pospravil v nebranjeno mrežo. Tudi ogled posnetka v sobi za VAR odločitve ni spremenil.

V 76. minuti je prišlo do sporne situacije, potem ko so Ajdovci tik pred dvobojem ena na ena z vratarjem Posavcem ustavili Denija Jurića, Denis Šabanagić pa je po ogledu posnetka izključil rezervista Harisa Dedića.

Prva liga Telemach

Zaostala tekma 21. kroga:

Primorje – Koper 1:1 (Kadrić 45.; Sidibe 9.)

Zaostala tekma 22. kroga:

Domžale – Olimpija (17.30)