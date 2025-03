Borac je bil le naključen zdrs, Olimpijin odziv je bil šampionski

V nadaljevanju preberite:

Prvenstvena bitka v 1. SNL za prvaka se (še) ni zaostrila, a se je po izgubljenih dveh točkah Brava v Murski Soboti spremenila le še v dvoboj. Branilec naslova Celje je v Stožicah praktično že oddal krono, uganka je le, ali bo Olimpija zadržala ritem prvakov in lepo prednost pred Mariborom. Kolikšna bo pred nedeljskim velikim derbijem najbrž ključnim za vijolične šampionske možnosti, šest, sedem ali devet točk, bo znano jutri, ko bodo zeleno-beli v Domžalah odigrali preloženo tekmo 22. kola.

Olimpijin odziv, njenega najboljšega igralca, maksimalno nabrušenega Raula Florucza in tudi igralcev z vlogo rezervistov, je bil v vsem šampionski. Tudi zato v Olimpijinem taboru še vedno močno boli izpad proti Borcu v konferenčni ligi. Tudi opozorila trenerja Victorja Sancheza o izboljšanju vadbene infrastrukture sodijo v ta kontekst. V tej »demagogiji« – kdo pred Madridčanom pa je ustvarjal v boljših razmerah? – je mogoče prepoznati sporočila, da se Sanchez počasi že pripravlja za slovo, ker da brez ustrezne tehnične podpore ne more ustvarjati evropsko moštvo in »izvozne izdelke«.

Kako bodo Mariborčani v 13 tekmah nadomestili točkovni zaostanek, ki je odvisen od jutrišnjega razpleta tekme v Domžalah, kjer je Olimpija jeseni igrala le 0:0? Olimpijino šampionsko podobo je v dosedanjem delu sezone v primerjavi z Mariborčani utrdil tudi izkupiček v tekmah s tekmeci iz zgornjega dela lestvice, Bravom, Koprom in Celjem.