Šokanten poraz bavarskega ponosa

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 25. kolu nemškega prvenstva presenetljivo doma izgubili proti Bochumu z 2:3. Tudi prvak Bayer Leverkusen je na domači zelenici izgubil, zanj je bil usoden Werder iz Bremna (0:2). Slovenski nogometaš David Zec je s Holstein Kielom remiziral proti Stuttgartu (2:2).

Vodilni na lestvici Bayern je že vodil z 2:0 in do takrat zgrešil tudi enajstmetrovko, nato pa se je Bavarcem začelo podirati. Raphael Guerreiro je dosegel oba gola za domače v 14. in 28. minuti, vmes pa je v 22. enajstmetrovko zapravil Serge Gnabry.

Bochum je znižal v 31. minuti, ko je zadel Jakov Medić, tik pred polčasom pa je pri Bavarcih rdeči karton prejel Joao Palhinha. Za Bavarce se je slabo začel tudi drugi polčas, saj je po petih minutah za izenačenje poskrbel Ibrahima Sissoko.

Popolno vrnitev je Bochum dokončal v 71. minuti, ko je za veliko zmago zadel Matuš Bero.

Je pa Bayern ohranil prednost osmih točk na lestvici, saj je tudi prvi zasledovalec Bayer doma doživel presenetljiv poraz. Za zmago z 2:0 sta pri Werderju zadela Romano Schmid v sedmi ter Justin Njinmah globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

Zec je odigral celotno tekmo proti Stuttgartu, potem ko je imel nazadnje nekaj težav s poškodbo. Kiel se je v 15. minuti znašel v zaostanku, potem ko je zadel Jamie Leweling. Domači so izenačili v 30. minuti, ko je bil natančen Steven Skrzybski.

V drugem delu je nato takoj po začetku Skrzybski zadel še drugič na tekmi, a veselje ni trajalo dolgo. Ermedin Demirović je v 55. minuti izenačil in poskrbel za delitev točk. Le dve minuti prej je Stuttgart ostal z deseterico na igrišču, potem ko je bil izključen Leonidas Stergiou.