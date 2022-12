Hrvati z brazilsko enajsterico po argentinski skalp

Kdo bo prvi finalist 22. svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju, Hrvaška ali Argentina? Prvi polfinale se bo začel ob 20. uri in se lahko razplete tudi s ponovitvijo pravljice naših južnih sosedov na SP v Rusiji pred štirimi leti in zaporedno uvrstitvijo v veliki finale. Argentinci v polfinalih SP še niso izgubili.

Selektorja, argentinski Lionel Scaloni in hrvaški Zlatko Dalić, sta že izbrala začetni enajsterici. Argentina bo začela v naslednji postavi: E. Martinez; Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina; Allister, Paredes, Fernandez; De Paul; Alvarez, Messi.

Hrvaška je ista kot v tekmi proti Braziliji: Livaković; Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranović; Kovačić, Brozović, Modrić; Perišić, Kramarić, Pašalić.

Najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi lovi svoj edini manjkajoči naslov in drugi finale po letu 2014, ko je v Braziliji leta 2014 argentinske sanje pokopala Nemčija z golom Maria Götzeja v podaljšku.

Argentina je bila dvakrat svetovni prvak, leta v 1978 v domovini in osem let kasneje v Mehiki, kjer je čaral nesporni argentinski heroj Diego Maradono. V Katarju so »gavči« prvič brez podpore velikega Diega, ki je umrl pred dvema letoma.

Hrvati so v šestem nastopu tretjič napredovali iz skupinskega dela in vselej, ko so se prebili, so se uvrstili najmanj v polfinale. Pred štirimi leti so v finalu izgubili proti Franciji, a so imeli najboljšega igralca turnirja in pozneje dobitnika zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu Luko Modrića. Pred 24 leti pa so ob premiernem nastopu v Franciji osvojili tretje mesto. V polfinalu so jih izločili Francozi.

»V Franciji smo bili novinci, v Rusiji smo pokazali in potrdili naš izjemen talent, v Katarju pa se izkazali s kontinuiteto nogometne velesile. Nismo le meteor, ki zasije sem ter tja. Premagali smo objektivno močnejšo Brazilijo, posamično smo slabši kot smo bili v Rusiji, zato moraš izpeljati nekaj izjemnega. To so naši fantje naredili s svojo borbenostjo in značajem borcev, ki imajo cilj, za katerega so pripravljeni storiti vse. Pred nekaj meseci so ti fantje v Parizu premagali Francijo. Uspehi niso naključja, to je kontinuiteta,« je Hrvaško opisal eden od njenih največjih nogometašev Zvonimir Boban, sicer tesen sodelavec predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

Luka Modrić in njegovi ognjeviti so enega papirnatega zvezdnika, Neymarja, v Katarju že poslali domov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Na svetovnih prvenstvih sta se Hrvaška in Argentina pomerili dvakrat. Leta 1998 so v skupinskem delu Argentinci slavili z 1:0, pred štirimi leti pa so se prav tako v skupinskem delu Hrvati oddolžili, Messi in drugi so bili potolčeni kar s 3:0. To je bil največji poraz v zadnjih dvanajstih letih. V Južni Afriki leta 2010 so Nemci s 4:0 ponižali Argentino, ki jo je vodil Maradona.

Skupno so igrali pet tekem, dve sta se končali z zmago Argentine, dve s hrvaškim uspehom, enkrat pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Šesti medsebojni obračun bo na stadionu Lusail pred skoraj 90.000 navijači sodil Italijan Daniele Orsato.

V drugem polfinalu se bosta jutri pomerila Francija – Maroko (20.00). V soboto bo tekma za tretje mesto (16.00), v nedeljo pa finale (16.00).