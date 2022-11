Če dolguješ preživnino, ne boš videl Katarja

V skladu z dogovorom, ki ga je pristojno ministrstvo s katarskimi oblastmi sklenilo junija, bo brez vstopa v državo gostiteljico letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu ostalo okoli 6000 Argentincev. Približno polovica ljudi s seznama je po besedah ministra za pravosodje Marcela D'Alessandra članov zloglasnih navijaških skupin, ki so v Argentini znane pod imenom barras (v Evropi pa ultras, op. a.).

»Nogometu želimo povrniti mir in zagotoviti, da bodo nasilneži ostali izven štadionov,« je v pogovoru za lokalno radijsko postajo povedal D'Alessandro.

Na seznamu so tudi tisti, ki so jih v preteklosti preganjali zaradi nasilnih dejanj, ulične preprodaje in tudi neizplačevanja preživnine. Veliko omenjenih navijačev že zdaj, vsaj uradno, ne sme obiskovati tekem svojih klubov v Argentini. V Katar bo Argentina tako kot za prejšnje mundiale sicer poslala policijsko delegacijo, ki bo pomagala lokalnim oblastem.

Številni argentinski navijači so že v Katarju, iz Cordobe pa je trojica prispela kar na kolesu: