Cristiano Ronaldo od novega leta najbolje plačani športnik

Španski športni dnevnik Marca, ki je že prej razkrival pogovore in načrte o prestopu Cristiana Ronalda, je zatrdil, da neznank ni več. Ronaldo bo od 1. januarja član kluba Al-Nassr, s čimer bo postal tudi najbolje plačani športnik na svetu. Klub iz Savdske Arabije in 37-letni Portugalec, ki ga jutri na svetovnem prvenstvu čaka tekma osmine finala proti Švici, sta sklenila dve in polletno pogodbo. Po njej bo najboljšemu strelcu lige prvakov v zgodovini navrgla 120 milijonov evrov letne plače. Skupaj z zagotovljenimi oglaševalskimi prihodki bo Ronaldo, ki je tako rekoč glavna tarča večjega državnega nogometnega projekta, na leto zaslužil 200 milijonov €.

Za primerjavo, Lionel Messi in Neymar pri Paris St. Germainu zaslužita 75 milijonov € in 70. Ronaldo se je pred mundialom razšel z Manchester Unitedom, kjer je v prvem desetletju tretjega tisočletja postal eden od najbolj vznemirljivih nogometašev na svetu, v drugem mandatu pri rdečih vragih pa se je skregal s trenerjem Erikom Ten Hagom, zaradi česar se je tudi na hitro razšel s angleškim velikanom.

Pri Al-Nassru bo igral pod taktirko francoskega trenerja Rudia Garcio .