Čutijo Maradono, a potrebovali bodo tudi Messija

V nadaljevanju preberite:

Argentinska nogometna reprezentanca se je s kapetanom Lionelom Messijem drugič in tudi zadnjič pred njegovo napovedano upokojitvijo prebila v polfinale svetovnega prvenstva. Pred ponovitvijo uspeha iz Brazilije 2014, ko so gavče šele v finalu ustavili Nemci, bodo morali Messi in soigralci še opraviti z velikim hrvaškim zalogajem. Poraženi finalisti iz Rusije 2018 so na tistem turnirju povsem deklasirali nemočne Južnoameričane, ki lahko skupaj z Maročani – te v sredo čaka drugi polfinale s Francijo – kot edini preprečijo ponovitev moskovskega finala in Messija v reprezentančni pokoj pospremijo z največjim uspehom v karieri.