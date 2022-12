Evforija na Hrvaškem, nogometaši v Katarju še kar v šoku

Da bo mera polna, so Hrvati prvič v zgodovini vendarle uspeli premagati stare znance z velikih tekmovanj, Brazilce, ki so se po zgodovinskem 77. golu za reprezentanco zvezdnika Neymarja (izenačil se je z velikim Pelejem) že videli v polfinalu, kjer so jim nogometni poznavalci napovedovali snidenje z Argentino Lionela Messija.

Toda na Messija, morda pa na katerega od nizozemskih asov, zdaj čaka zimzeleni Luka Modrić s svojimi nabritimi rojaki, ki so spet uprizorili velik podvig in se z golom Bruna Petkovića, šlo je za prvi in edini strel v okvir brazilskih vrat v več kot 120 minutah, prebili do enajstmetrovk, tam pa se je z obrambo že prvega poskusa Brazilcev izkazal Dominik Livaković. Vsega je bilo konec, ko je po natančnem izvajanju Hrvatov vratnico za Brazilijo zadel Marquinhos.

Tekma s Hrvaško je (bila) tudi zadnja za brazilskega selektorja Titeja, ki je že več kot pol leta pred prvenstvom napovedal, da se po nastopih v Katarju poslavlja od klopi reprezentance. Na položaju je bil od junija 2016, ko je nasledil nekdanjega kapetana reprezentance in svetovnega prvaka iz leta 1994, Dungo. Z Brazilijo je osvojil naslov južnoameriškega prvaka na domačem turnirju leta 2019, leto prej se je z Brazilijo tako kot letos poslovil v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Rusiji, ko je bila od seleçaa boljša Belgija. Lani je Brazilija, ravno tako na domači zelenici, toda pred omejenim številom gledalcev, izgubila finale južnoameriškega prvenstva proti Argentini.

»Ne vem, kar skočil bi iz svoje kože. Tega ne morem opisati, to je bil najbolj dragocen gol v mojem življenju,« je priznal Petković, ki je bil skozi vso tekmo nemočen v boju z brazilskimi branilci, je pa pripravil največjo priložnost v podaljšku rojaku Marcelu Brozoviću, ki je pri izidu 0:0 vezist Interja ni izkoristil.

»Da je moj oče dejal, da bom zabil gol, če vstopim v igro? To vedno reče, morda bi bilo bolje, če bi ga večkrat poslušal! Kar pa se tiče enajstmetrovk, nam 'Livi' precej olajša delo, ko že takoj na začetku ubrani strel tekmecem. Seveda je drama, si v krču, toda takšna vera v moštvo, takšen karakter ... Tej ekipi lahko uspe še marsikaj,« je dejal Petković.

Dokaz kakovosti hrvaške lige

Še en dinamovec v hrvaški reprezentanci, Mislav Oršić, se je izkazal z natančnim izvajanjem enajstmetrovke, še bolj pa s podajo klubskemu soigralcu za izenačenje.

»Šlo je za nekakšen polprotinapad, krenili smo naprej, 'Niksi' (Nikola Vlašić, op. a.) mi je dal žogo, ko pa sem pogledal, sem videl 'Petka' na povratni, želel sem mu jo le odložiti in razpletlo se je vrhunsko. Moja velika želja je bila, da dosežem gol na svetovnem prvenstvu. Štel bom tudi tega, res sem srečen, če pa pogledamo tekmo, potem vidimo, kakšno reprezentanco smo premagali. Borili smo se in se nismo predali,« je dejal Oršić, ki se je v zadnjih evropskih sezonah izkazal že s številnimi pomembnimi zadetki v dresu Dinama.

»Kaj mi je dejal selektor? Da igram na levi ... (smeh) Koga si želim zdaj? Niti ne bom razmišljal, naj Argentinci odigrajo svoje in nato bomo videli, sva pa s Petkovićem dokazala, da ima tudi naše prvenstvo dobre igralce, na katere se velja zanesti. Jaz v Dinamu gotovo ostajam, če pa zdaj ne bomo prodali 'Livija', ne vem, kdaj ga bomo! (smeh)« je še povedal Oršić.

Hrvaški mediji v superlativih o nogometni reprezentanci

S superlativi so uspeh opisali tudi hrvaški mediji. Jutarnji list je v naslovu zapisal: »Čudež nad čudeži. Največja senzacija SP, Hrvaška izločila Brazilijo.«

Njihov komentator, nogometni trener Ilija Lončarević, pa piše, da je »to kar počne Hrvaška na SP, izven dojemanja uma, najboljših 120 minut vseh časov, a tudi, če bi se poslovili od SP, bi bil uspeh velik«.

»Noč za zgodovino,« na naslovnici na spletu piše Večernji list. Tam so na hitro sestavili tudi odzive v nekaterih velikih in pomembnih tujih medijih. Sportske novosti slavijo z naslovom: »Največja senzacija SP, Hrvaška izločila Brazilijo. Junak Livi uničil sanje velesile.«

»Ponos, hrabrost, vera. In Hrvatu vedno uspe,« selektorja Dalića povzema portal 24sata. Dubravko Miličić pa v komentarju nadaljuje: »Fantje, za nas ste po tej tekmi nesmrtni. Da so enajstmetrovke loterija? Da, če nekdo igra. Razen, če igra Hrvaška. Tudi sreča se utrudi, če nekoga dolgo nosi na hrbtu. Mi samo kralji enajstmetrovk.«

Dnevnik.hr je Livakovića razglasil za najboljšega vratarja na svetu. Takoj so povzeli tudi odmevne komentarje na družbenih omrežjih in to z oceno, da ob uspehu hrvaških nogometašev ti pregorevajo. Enako navdušeni so pri Slobodni Dalmaciji, kjer tako kot večina medijev kažejo tudi posnetke in slike slavja po Hrvaškem.

»Hrvati utišali sambo,« pa v naslovu slavje nogometašev slavi hrvaška tiskovna agencija Hina. Tam prenašajo tudi izjavo predsednika države Zorana Milanovića, ki je prepričan, da se Hrvaška lahko prebije prav do konca. Tudi njihov glavni junak je Dominik »Livi« Livaković, sicer Dalmatinec na delu v prestolnici.

Praktično vsi mediji pa povzemajo izjavo Dalića: »To je zmaga za hrvaški narod. Vsa čast fantom. Izločili smo največje favorite. Hrvaška še ni rekla zadnje, gremo naprej. Ti moji igralci niso normalni.«

Dalić je zmago namenil tudi hrvaškim vojnim veteranom.