Francija je favorit, držim pesti za Messija

Ne le moški del svetovnega dela prebivalstva, tudi velik del ženskega dela bo mesec dni strastno in z velikim zanimanjem spremljal svetovno prvenstvo v nogometu. Med njimi bo tudi ena od najboljših slovenskih nogometašic in legionarka Lara Prašnikar. Po »poklicu« je 24-letna reprezentantka napadalka in ne bi mogla imeti bolj nogometnega in strelskega DNK, kot ga ima, saj je njen oče nekdanji selektor in eden od najboljših slovenskih trenerjev Bojan Prašnikar. Nekoč tudi najboljši strelec slovenske lige v nekdanji Jugoslaviji. Nogometno družino dopolnjuje še starejši brat Luka, ki je že pred leti prvoligaška igrišča zamenjal za nižjeligaška v Avstriji.