Afričani kuhajo maščevanje Suarezu, zvečer spopad orlov

Že v soboto nas čakata prvi tekmi izločilnih bojev, para sta Nizozemska – ZDA in Argentina – Avstralija, toda najprej je potrebno skupinski del še pripeljati h koncu. Obetata se vsaj še dva spektakularna obračuna, ki imata že zdaj zgodovinsko težo: Gana se bo po dramatičnem razpletu četrtfinalne tekme SP 2010 v Južni Afriki, ko je črne zvezde na črti svojih vrat z roko ustavil Luis Suarez, tokrat želela maščevati Suarezu in njegovemu Urugvaju, ki ga lahko že z neodločenim izidom pusti pred vrati osmine finala.

Nekaj možnosti imajo v skupini H še vedno tudi Južni Korejci, ki pa jih čaka še stoodstotna Portugalska z motiviranim Cristianom Ronaldom. Ta je sicer izpustil enega zadnjih treningov svojega moštva, a bo skoraj zagotovo nared za tekmo, na kateri bo po odvzetem zadetku na tekmi z Urugvajem spet lovil zgodovinski dosežek rojaka Eusebia, ki je na mundialih dosegel 9 golov, Ronaldo pa trenutno enega manj.

Čas se bo v večernem terminu ustavil (predvsem) v Srbiji, Švici in Kamerunu, seveda pa tudi v Braziliji, katere navijači pa lahko dvoboj z Afričani ob že potrjeni uvrstitvi v osmino finala spremljajo skoraj povsem sproščeni. Srbiji ob vnovičnem snidenju z dežurnima švicarskima provokatorjema Xherdanom Shaqirijem in Granitom Xhako ustreza zgolj zmaga in neuspeh Kameruna proti Braziliji.

»Vse je odvisno od nas. Ta ekipa je pokazala, da je prava takrat, ko je to najbolj potrebno, tako je bilo v Lizboni (v zaključku kvalifikacij, op. a.) in tudi v Oslu (v zaključku lige narodov, op. a.). Verjamemo vase in v to, kar počnemo, če bomo pravi, sem prepričan, da se bomo uvrstili v nadaljnje tekmovanje,« je tekmo napovedal srbski napadalec Aleksandar Mitrović, edini strelec na zadnjem medsebojnem obračunu s Švico na SP 2018 v Rusiji, ko je Srbija po vodstvu v zaključku dvoboja ostala brez točke (1:2), njene navijače pa sta z načinom proslavljanja zadetkov – z rokama sta oponašala (albanskega) orla – močno ujezila Xhaka in Shaqiri. Prvi je sicer rojen na Kosovu (Gnjilane), drugi pa v Baslu, a njegove družinske korenine ravno tako segajo na Kosovo, in sicer v Podujevo.