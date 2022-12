Hakimi ni pozabil usodnega Ronaldovega gola v Rusiji 2018

V nadaljevanju preberite:

Pred letošnjim svetovnim prvenstvom številke nikakor niso bile na strani maroških nogometašev. V Katar so pripotovali kot 22. na svetovni jakostni lestvici, 27. s prejšnjega mundiala po dveh desetletjih brez uvrstitve med elito in šele peti z lanskega afriškega prvenstva. Po osvojitvi prvega mesta v skupini F pred Hrvaško in Belgijo ter izločitvi Španije pa se bodo jutri pomerili s Portugalsko – v četrtfinalu.

Eden od najzaslužnejših za podvig šele četrte afriške reprezentance, ki se je uvrstila med najboljšo osmerico na svetovnih prvenstvih, je obrambni igralec PSG Achraf Hakimi, ki bi kmalu pristal v španskem moštvu. Kakšna je bila njegova pot in kako primerja igranje v Parizu in izbrani vrsti? Zakaj ga je med SP obiskal Kylian Mbappe? Kako doživlja podvige na mundialu?