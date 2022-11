Hrvaška je velesila, kar bi rada postala tudi Srbija

V nadaljevanju preberite:

Po razpadu nekdanje Jugoslavije še ni bilo velikega tekmovanja, na katerem ne bi nastopila ena od reprezentanc bivše države. V Katarju jo bosta zastopali Hrvaška ter Srbija. Prva je že vrsto let del svetovne elite in velesila, ki iz malo ustvarja veliko. Druga bi vse to rada bila, a se ji vselej nekje zalomi. Do letošnjega mundiala? Tudi v Katarju našim južnim sosedom, svetovnim podprvakom, na stavnicah kaže bolje kot njihovim vzhodnim.

Hrvaška, 12. na lestvici Fifa, in Srbija, 21., sta se na mundial uvrstili kot zmagovalki kvalifikacijskih skupin. Hrvati tudi preko Slovencev in s srečnim avtogolom Rusov, a vseeno prepričljivo, Srbi pa v velikem slogu, ko so v Lizboni šokirali Portugalce. Toda od odločilnih tekem je minilo že dobro leto in v nogometu je leto dni veliko. Za Hrvate in Srbe velja, da so v letu 2022 še napredovali, oboji so bili najboljši v ligi narodov. Hrvati v najmočnejšem kakovostnem razredu, kjer so že vse od njene ustanovitve, in se bodo na zaključnem turnirjih štirih najboljših borili za zmago, Srbi v drugem razredu in prav tako preko Slovencev.